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Yerel Kula'da makilik alan yangın!
Yerel

Kula'da makilik alan yangın!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kula'da makilik alan yangın!

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu'nun Kula ilçesi Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Geceyi aydınlatan alevler çevrede endişeye neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale için Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlenirken, alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca çok sayıda zeytin ağacının da yandığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer sıcak hava ve rüzgarın etkisini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşları anız, bahçe ve makilik alanlarda ateş yakmamaları ile yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Yerel

Kula'da makilik alan yangın!

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