Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!
Mersin'de yaz aylarının sevilen lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'de yaz aylarının sevilen lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuldu.
Halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de bilinen dikenli incir, Mersin'de tezgahlardaki yerini aldı. Mersin'de yaz mevsiminin simge lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.
Bu kış ve ilkbaharın serin ve yağışlı geçmesiyle sezon gecikmeli başladı. Yeni yeni olgunlaşan dikenli incirin ağustos ayında daha yoğun olarak piyasada yer alması bekleniyor.
"TADI BAL GİBİ" Vatandaşlardan Batın Okan ise, "Her yıl bu dönemlerde çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla insanı cezbeden bir meyve. Özellikle buzun içinde soğutularak sunulması tadını daha da güzelleştiriyor.
Sağlıklı olduğuna inanıyorum ve sezon boyunca hemen hemen her gün tüketiyorum. Tadı gerçekten bal gibi" ifadelerini kullandı.
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