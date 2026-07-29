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Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

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Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

Mersin'de yaz aylarının sevilen lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda tanesi 20 liradan satışa sunuldu.

#1
Foto - Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

Halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de bilinen dikenli incir, Mersin'de tezgahlardaki yerini aldı. Mersin'de yaz mevsiminin simge lezzetlerinden dikenli incir, seyyar tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

#2
Foto - Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

Bu kış ve ilkbaharın serin ve yağışlı geçmesiyle sezon gecikmeli başladı. Yeni yeni olgunlaşan dikenli incirin ağustos ayında daha yoğun olarak piyasada yer alması bekleniyor.

#3
Foto - Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

"TADI BAL GİBİ" Vatandaşlardan Batın Okan ise, "Her yıl bu dönemlerde çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla insanı cezbeden bir meyve. Özellikle buzun içinde soğutularak sunulması tadını daha da güzelleştiriyor.

#4
Foto - Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor!

Sağlıklı olduğuna inanıyorum ve sezon boyunca hemen hemen her gün tüketiyorum. Tadı gerçekten bal gibi" ifadelerini kullandı.

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