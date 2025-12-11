Kula’da gündüz ortasında alevler korku dolu anlar yaşattı!

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 74 Sokak'ta Hüseyin Çelik'e ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.