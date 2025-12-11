  • İSTANBUL
Kula'da gündüz ortasında alevler korku dolu anlar yaşattı!
Yerel

Kula’da gündüz ortasında alevler korku dolu anlar yaşattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kula’da gündüz ortasında alevler korku dolu anlar yaşattı!

Manisa’nın Kula ilçesinde tek katlı bir evde gündüz saatlerinde başlayan yangın, mahallede kısa sürede tedirginlik oluşturdu.

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 74 Sokak'ta Hüseyin Çelik'e ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

