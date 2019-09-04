0553 313 94 23

Kula’da 97’nci kurtuluş coşkusu

Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
Kula’da 97’nci kurtuluş coşkusu

Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kula’nın Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi. Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda şehitleri anma yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile Hisarkapı mevkiinden başlayan şehitleri anma ve kurtuluş yürüyüşüne, Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Büyük Taarruz Bisiklet Grubu üyeleri, Kulalı Cirit Grubu üyeleri ile protokol üyeleri eşlik etti.


Şehit Ömer HalisdemirYunus Emre Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından kurtuluş etkinlikleri programına geçildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Başkan Tosun’un ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Kula’nın kurtuluşunun 97’nci yıldönümünü kutladı. Konuşmaların ardından öğrenciler kurtuluş gününe dair şiirler ve kompozisyonlar okudu. Etkinlikler, Kula Belediyesi Halk Oyunları, cimnastik dans gösterileri, yaren gösterileri ile devam etti. Programa katılan yüzlerce vatandaş, etkinliklerin sonunda öğrencileri ayakta alkışladı.


Etkinlikler, bu akşam gerçekleştirilecek ünlü pop sanatçısı Ece Seçkin konseri ile son bulacak.


Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Okan Gelici, Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları gaziler ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    1. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    2. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    3. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    4. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    5. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    7. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    8. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    9. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    10. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    11. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    13. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    14. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    15. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    16. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    17. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    18. İran yedi balıkçı gemisine el..
    19. Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi’nde..
    20. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!