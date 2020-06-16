Kula kulluk, İslâmî iktisat ile biter

Komünizmin ardından kapitalizmin de iflas ettiği dünyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizden çıkışın anahtarının İslam iktisadında olduğunu dile getirmesi geniş yankı buldu. Erdoğan’ın haklılığını teyit eden uzmanlar, İslam iktisadı olmadan insani bir düzen kurulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğin dünyasında faiz ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum” sözlerini sarf etti. Erdoğan’ın yeni dönemin işaret fişeğini ateşlediği sözleri Akit’e değerlendiren uzmanlar, İslam iktisadı olmadan insani bir düzen kurulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

“Helal, haram” faktörü

İnsanlığın İslami iktisat modeline muhtaç olduğunu belirten Avrupa İslâm Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Şerafettin Kalay, şu değerlendirmede bulundu: “Nasıl ki ahireti yok sayarsanız dünya yıkılırsa, helal ve haramı yok sayarsanız iktisadi düzen çöker. Ahiret yok sayılırsa dürüstlük, vefa kavramları ölür. İnsanı insan yapan değerler, cömertlik ölür. O zaman zalim haklı çıkar. Başkalarının kan ve gözyaşı üzerine saltanat kuran insanın kurduğu bu kanlı düzen haklı çıkar. Çünkü öbür tarafı olmayan dünya hayatı kan, gözyaşı ve zulüm üzerine de olsa dünyada kalacaktır. İnsanlığın helal ve haram duyguları yok olursa, toplumlar kapitalizmde olduğu gibi ekonomik hayatın içerisinde menfaat yarışına girerse bu sistem hayat çöker. Çökmüştür de.”

Çöküşün sebebi faiz

Ekonomiyi şişiren, enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi olan faiz sisteminin bitmesi gerektiğini vurgulayan Kalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faiz kalite ve emek karşılığı değil de ‘puf’ olarak piyasayı şişirmektedir. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. İnsanlığı kemiren, sömüren bir modeldir. Günümüzde helal-haram duygusu olan, manevi duygularla bezenmiş bir ekonomiye ihtiyaç vardır. Piyasa alın teriyle canlanır. İnsanlık helal lokma ile refaha ulaşır. O zaman insanlar da birbirini gözetir, hırslar ölçü içerisine girer. Bu itibarla insanlık da kazanır ekonomi de kazanır. İnşallah o günlere doğru yol alırız.“

İslami= İnsani sistem

Yazar Selim Gürselgil de, İslam iktisat modelinin, insanoğluna ferdi hürriyet ve sosyal adaleti bir arada temin eden yegane sistem olduğunu söyledi. İslam iktisadı olmadan insani bir düzenin mümkün olmadığını dile getiren Gürselgil, şunları söyledi: “Kapitalizm insanoğlunun soysuzlaşmasıdır; kula kulluğun rejimidir. İslam, insanoğluna ferdi hürriyet ve sosyal adaleti bir arada temin eden yegane sistemdir. İslam iktisadı olmadan insani bir düzen mümkün değildir. İslam iktisadı o kadar acil bir görevdir ki, o olmadan İslamcı siyaset bile yapamazsınız. Mevcut bozuk düzeni korumaya yönelik siyaseti biraz İslami motiflere bulayarak yaparsınız. İslam iktisadı üzerine daha fazla çalışılmalıdır.”

Fikir, emek yerlerde soytarılar baş tacı

Mecelle ile bugünkü iktisadi düzenin karşılanamayacağını söyleyen Gürselgil, şöyle devam etti: “İslam iktisat görüşü, Adil Düzen ve benzeri çalışmalar yoluyla, çağın İslam iktisat modelini ortaya çıkaracak şekilde her yönüyle çalışılmalı, örnekleştirilmelidir. Kapitalizmin emek-değer anlayışı temelinden yıkılmalıdır. Bu anlayışta emekçi toplumun kölesi durumundadır. Gerçek fikir, sanat ve ilim ayaklar altındadır. Sermaye, büyük kısmı da faizden köpürme olarak, kendini eğlendiren popçu ve topçu kesimine refah sunarken, mankenlere ve dansözlere bir gecede milyonları toka ederken, yığınları inim inim inletmektedir. Bu skala tersyüz edilmelidir.”