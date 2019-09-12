Kula emniyeti dilencilere göz açtırmıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe dışından geldiği tespit edilen ve ellerindeki kolonya ile şekerleri vatandaşlara ikram ettikten sonra para isteyen 3 dilenciyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3 şüpheli şahsın dilencilik yaptığı bildirildi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, ellerindeki kolonya ve şekeri vatandaşlara ikram ettikten sonra vatandaşlardan para isteyen 3 dilenciyi tespit etti. Şahıslardan birini Tapduk Emre Caddesi, diğer ikisini ise Demirciler Caddesi üzerinde dilencilik yaparken yakalayan ekipler, Yetkin B, Emre D, ve Dalyan D’yi sorgulamak üzere emniyete getirdi. İzmir’den geldiği öğrenilen şahıslar, emniyette yapılan sorgularının ardından cezai işlem uygulanarak ilçe dışına çıkarıldı.

Son zamanlarda ülke genelinde artan dilencilik olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilirken, şüpheli görülen şahısların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiği ifade edildi.