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Kula CHP’den İstanbul için coşkulu kutlama

CHP Kula İlçe Başkanlığı, İstanbul’da yenilenen seçimlerde başkanlığı kazanan Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu için kutlama programı düzenlendi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:07
Kula CHP’den İstanbul için coşkulu kutlama

CHP Kula İlçe Başkanlığı, İstanbul’da yenilenen seçimlerde başkanlığı kazanan Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu için kutlama programı düzenlendi.


31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi kararı alınmıştı. 24 Haziran Pazar günü, yani bugün yeniden sandığa giden İstanbullu seçmenler, seçimini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullandı.


Net olmayan sonuçlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu için, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından kutlama programı düzenlendi. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında toplanan coşkulu kalabalık, Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesini sloganlarla kutladı. Zeybekler oynayarak kutlamalara devam eden coşkulu kalabalık, İzmir Marşı ve İstiklal Marşı’nı da söyledi.


Kent meydanında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, “31 Mart’ta yapılan seçimlerde 13 bin farkla kazanmamıza rağmen, bir yerlerde bir bahane bularak, hiçbir şey olmadı ama gerçekten bir şeyler oldu zihniyeti ile milli iradeyi gasp edip de mazbatamızı elimizden alanlar, bugün çok büyük bir hüsrana uğradılar. 31 Mart’ta 13 bin farkı, 10 milyon seçmeni olan İstanbul için çokta fazla yeterli bir oy değil diyenler, bugün 1 milyon farkı gördüler. Şimdiye kadar her kazandıkları seçimi milli irade deyip de, halkın tercihine saygı duyun diyenler, 31 Mart’ta bizim kazanmamıza saygı duymadılar, fakat bugünkü sonuçlara bir şey diyecek yönleri kalmadı. Bu da mı gol değil?” dedi.



“23 Haziran’ı milat kabul edeceğiz”


23 Haziran tarihinde yapılan bu seçimi milat olarak kabul edeceklerini ifade eden CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, “Bugünden sonra artık 23 Haziran’ı milat kabul edeceğiz. Hani ilkokulda tarih şeritlerinde ‘milattan önce’ ‘milattan sonra’ yazar ya, işte bizde 23 Haziran’dan önce, 23 Haziran’dan sonra diyeceğiz. Her şey çok güzel olacak demiştik. İnanın bundan sonra her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.


Başkan Kasırga’nın konuşmasının ardından havai fişek gösterileri yapıldı. Coşkulu kalabalık, daha sonra araçlar eşliğinde konvoy yaparak kutlamalara son verdi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:07
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