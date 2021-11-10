Kükürt Sabunu nedir, ne işe yarar?

Renginin sarı olması ve yapısının yumuşaklığı ile bilinir. Su altında köpürerek kolay bir şekilde yüzeye uygulamayabilirsiniz. Bu element günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Sarı ve sert bir yapıya sahip olan kükürt sabunu antiseptik ve anti bakteriyel gibi özelliklere sahip olmasından dolayı cildi yağlanmaya karşı korumaktadır.

Kükürtlü sabununun cilde faydaları nelerdir?

Vücut temizliği için iyi bir alternatiftir.

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır.

Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir.

Antiseptik ve anti bakteriyeldir.

Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır.

Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler.

Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler.

Siyah noktaların yok olmasını sağlar ve yenilerinin oluşumunun da önüne geçer.

Cilt için adeta peeling gibidir. Gözenekleri açar, cildin rahatça nefes almasını sağlar.

Egzama, sedef ve özellikle mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardım eder.

Seboreik dermatit, vulgaris ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de işe yarar.

Sıcak havada kullanıldığında terlemeyi azaltıcı etki gösterir.

Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır.

Bu etkilerin aktif olması için, kükürtlü sabunu düzenli şekilde kullanmak gerekir.