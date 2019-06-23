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Kukla rejimler seferber! Türkiye düşmanları Ekrem İmamoğlu’na bel bağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminden önce başta Mısır, BAE ve Suudi Arabistan medyası olmak üzere Irak, Suriye ve Lübnan’da bir çok basın kuruluşu CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu için seferber oldu. Türkiye düşmanı rejimler tarafından fonlanan medya kuruluşları, İmamoğlu ile röportajlara yer vererek, haberlerde Erdoğan’ın Osmanlı rüyasının sona ermekte olduğu gibi provokatif ifadelere de yer verildi.

23 Haziran 2019 Pazar 18:08
Kukla rejimler seferber! Türkiye düşmanları Ekrem İmamoğlu’na bel bağladı

CHP ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen usulsüzlükler nedeni ile yenilenen İstanbul seçimleri Arap ülkelerinde de yakından takip ediliyor. Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye’de CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine bir kampanya yürütülüyor.

Arap sokağı Erdoğan'ın yanında

Kara propaganda sürecini Türkiye'den Yeni Şafak gazetesine değerlendiren BAE’li Gazeteci Casim el Şamisi, Ekrem İmamoğlu için seferber olan medya kuruluşlarının Türk halkının iradesine yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini alenen destekleyen isim ve kurumlardan oluştuğunu vurguladı. Arap sokağında kalabalıkların halen Türkiye Hükümeti ve Erdoğan’ın yanında durmaya devam ettiğini söyleyen, Casim El Şamisi, BAE, Suud ve Mısır merkezli Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetlerinin ise medyada ki satılık kalemler eliyle yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Diktatörlerden emir aldılar

“İmamoğlu için seferber olan isimlerin tamamı diktatörlerden emir aldı” diyen Cesim El Şamisi şu bilgileri verdi: “Gerek Mısır’da gerekse BAE, Suudi Arabistan, Lübnan, Irak, Suriye gibi ülkelerde İmamoğlu lehinde yapılan haberlerde Erdoğan’ın diktatör olduğu, İmamoğlu ile Türkiye’nin yeniden demokrasi çizgisine geleceği teması işlendi. İmamoğlu demokrasi kahramanı olarak gösterildi. Kirli propaganda için daha çok El İttihad, El Haliç, El Beyan, Ukaz, Suudi-Vatan, Riyad, El Ahram, El İhbar, El Şuruk, El Saba, El Meyadin, El Monitor, Tişrin, Baas, Suriy-Vatan gibi gazetelere görev verildi.

'Osmanlı rüyası bitecek'

Seçimin AK Parti’yi bitirme, Erdoğan’ın 2023 vizyonunu yok etme, Mısır, Libya, Suriye, Sudan ve Filistin’de büyük bir sorunun ortadan kaldırılması, Osmanlı rüyasını sonlandırma gibi onlarca provakatif konu başlığı ile makaleler yazıldı. Haberler hazırlandı. İmamoğlu’nun hemen her söylediği manşete çekildi ve kendisi ile söyleşiler gerçekleştirildi. İstanbul seçimlerine dönük süreçte Arap medyasında kilit isimlere rol verildi. Türkiye’de fikir hürriyeti olmadığı progapandası yapma görevi verilen kişilerin yaşadığı ülkelerin Sisi’nin Mısır’ı, Muhammed Bin Zayed’in BAE’si ve Muhammed Bin Selman’ın Suudi Arabistan’ı olması olayın traji komik yanı.

Suudi El Şark gazetesi haberinde seçimin AK Parti tarafından kaybedildiği peşin hükmüne yer verildi. Mısır Elyom Elsabie (7. Gün) gazetesinin ise haberinde 15 Temmuz'da tutuklanan darbecileri için ‘mazlum’ ifadesini kullandı.” Cesim el Şamisi, İsrail, ABD ve Avrupa’nın çizdiği proğram ve öncelikler dahilinde hareket eden ülke ve kurumları İslam dünyasına çöreklenen ihanet sarmalının kirli yüzleri olarak nitelendirdi ve İslam coğrafyasında sokağın sesini bastıran işbirlikçiliğin bir gün mutlaka yok edileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:08
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