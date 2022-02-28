Kukla liderden şok sözler: Putin emir versin Ukrayna'nın tamamına saldıralım

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda 5'inci güne girildi.

Tüm hızıyla süren çatışmalarda Putin tarafından başa getirilen kukla Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da, Rusya'ya destek amaçlı birliklerini Ukrayna'ya yolladı.

Kadirov, bu hamlesinin ardından şimdi de Ukrayna'nın tamamına yönelik kapsamlı bir operasyon yapılması çağrısında bulundu.

"Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş"

Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Kadirov, "Somut bir karar verme ve Ukrayna topraklarında her yöne geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi. Ben teröristlere karşı birçok taktik ve strateji geliştirdim, çatışmalara bizzat katıldım. Benim anlayışıma göre Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz. " dedi.

Şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekün saldırıya geçmesi olduğunu belirtti.

"Putin'in gerekli emri vermesini istiyorum"

Kadirov, müzakere etmeyi reddettikleri için taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini ve bunun daha ikna edici olacağını ifade etti.

Kadirov "Ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Putin lider yaptı

Öte yandan Kadirov, yıllarca süren Rus-Çeçen çatışmalarının ardından Rusya tarafından liderliğe getirilmişti.

'Putin'in kuklası' olarak nitelendirilen Kadirov, Şeyh Şamil ile başlayıp Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'le devam eden Çeçenistan mücadelesini Rus yanlısı olarak satmasıyla biliniyor.