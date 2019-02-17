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Kühnel Türkiye'de bulunma nedenini açıkladı: Aksi halde bulunmazdım

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Kühnel, "Türkiye'de gelecek var. Aksi halde Türkiye'de bulunmazdım. Türkiye, her türlü spekülatif atak ile baş edecek güçte" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 20:16
Kühnel Türkiye'de bulunma nedenini açıkladı: Aksi halde bulunmazdım

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mükemmel bir potansiyele ve genç nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, daha çok ihracat yapmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kühnel, ülkenin; tekstil, otomotiv ve makine gibi birçok sektörde iyi durumda olduğunu, bu sektörlerin Türkiye'nin ihracatına daha fazla katkı yapması gerektiğini vurguladı.

Hannover Fairs olarak Gaziantep'te DOMOTEX Turkey'i düzenleyeceklerini hatırlatan Kühnel, fuara Hannover'de de büyük katılım olacağını bildirdi.

"Türkiye'nin çok genç ve iyi eğitimli bir nüfusu var"

Alexander Kühnel, 10 yıldan beridir Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"10 yıl önce Türkiye'deki fuar standı çok standarttı. Belli bir zaman içerisinde Türkiye'deki fuar stantları inanılmaz bir kalitede ve çok güzel dizaynlar ile yapılmaya başlandı. Türkiye'de gelecek var. Aksi halde Türkiye'de bulunmazdım. Ekonomi aşağı ve yukarı yönde ama Türkiye buna alıştı. Türkiye, her türlü spekülatif atak ile baş edecek güçte. Türk insanı çok misafirperver ve Türkiye'nin çok genç ve iyi eğitimli bir nüfusu var."

1996 yılında kurulan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık, dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe AG'nin Türkiye'deki fuarlarının planlanması, organizasyonu ve uygulamasından sorumlu bulunuyor.

Fuarlarının büyük çoğunluğu imalat endüstrisine odaklı olan Hannover Fairs Turkey, Türkiye'de düzenlediği fuarların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde Deutsche Messe AG tarafından gerçekleştirilen fuarlara da Türkiye'den katılımları organize ediyor.

Hannover Fairs Turkey, Türk ihracatçıları, üreticileri ve yabancı yatırımcıları tek bir çatı altında buluşturarak uluslararası düzeyde fuarlar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:16
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