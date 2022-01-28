  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu
Gündem

Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı. Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu. Vatandaşlar ise bu olayı telefonlarına kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 09:13:00 -
Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu. Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.

Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Başkent'in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park'ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu. Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park'ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay