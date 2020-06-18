Kuğuların gökyüzünde dansı
Edirne’de yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve eşsiz doğasıyla kendisine hayran bırakan Gala Gölü Milli Parkı’nda, kuğuların fotoğraf karesine yansıyan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Edirne’de yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve eşsiz doğasıyla kendisine hayran bırakan Gala Gölü Milli Parkı’nda, kuğuların fotoğraf karesine yansıyan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nün sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf karesinde, 6 kuğunun göç yolculuğu nefes kesti.
Özellikle kış aylarında ve göç dönemlerinde Gala Gölü Milli Parkı’nda, sayıları bini aşabilen sürüler oluşturan kuğular, milli parkta görsel şölen sunuyor.