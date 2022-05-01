Küfürden başka bir şey bilmeyen Altaylı! Gezi kararını hedef almak isterken duvara tosladı

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"Kavala Davası’nda Adalet’in canını yakan, inciten pek çok şey olduğu aşikar." diyerek sözlerine başlayan Altaylı, "Kavala’dan ve temsil ettiği fikirlerden ve duruştan zerre hazzetmeyen pek çok kişi, Kavala’nın yargı sürecinin hukuksuz ve haksız olduğunu dile getirmekten çekinmiyor." ifadelerini kullandı.

Küfürden başka bir şey bilmeyen Fatih Altaylı, hakim iken milletvekili adayı olmakla, hakim olmadan önce milletvekili adayı olmayı birbirine karıştırdı.

Hukuksuzluğun en açık kanıtlarından biri de, Kavala’ya Öcalan ile aynı cezayı veren hakimlerden birinin eski bir AK Parti üyesi ve AK Parti’den milletvekili adaylığına başvurmuş olması.

Eğer Türk yargısında, Türk Adaletinde “içtihad” diye bir şey var ise, eşitlik diye bir şey var ise, adalet diye bir şeyin zerresi kaldı ise bu zat hakimlik yapamaz.

Yapmamalı.

Doğrusunu iyi oku Fatih!

Bir kişi hakim değil iken, siyaset yapıyor, milletvekili adayı oluyor. Bir üsre sonra hukuk bitiriyor ve avukatlık yapıyor. Ama hakimliğe geçiş yapmak istiyor. Bunların hakimilğe geçmesi mümkün.

Ama bir hakim, hakimlik yaparken, "Ben siyasete geçeceğim" derse, siyasette aday olup, kazanamayınca, tekrar hakimliğe dönemiyor.