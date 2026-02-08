Küfürbazlara dayanamadı, CHP’den istifayı bastı! Mesut Özarslan kimdir: Mansur Yavaş’ın prensi neden yol ayrımına geldi?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti. Haberin ardından Özarslan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Keçiören Belediyesi Eski Başkanı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle araştırmalar hız kazandı. Arama motorlarında, 'Mesut Özarslan kimdir?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki Keçiören Belediyesi Eski Başkanı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu Mesut Özarslan 50 yaşındadır. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Sonrasında akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

2005'te Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanı sıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi. 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara’nın makus talihinin değişimine imza atan Sayın Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı.