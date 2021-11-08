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Gündem Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta geldi
Gündem

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta geldi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Onurlu bir duruş sergileyip milletvekilliğinden istifa edemeyen Türkkan, sadece İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı. Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın yerine ise Erhan Usta geldi

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:19:00 - 2021-11-08 15:23:14
Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta geldi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor.

Milletvekilliği koltuğunu bırakmadı!

Onurlu bir duruş sergileyip milletvekilliğinden istifa edemeyen Türkkan, sadece İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı.

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın yerine ise Erhan Usta geldi.

Akşener, Türkkan'a sahip çıkıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessizliğine bürünerek ablalık yaptığı Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürüyor. Türkkan'la ilgili somut bir adım atmayan Akşener'in toplum her kesiminden tepki yağıyor.

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