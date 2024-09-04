Küfürbaz Dilruba’yı açılışta prenses gibi ağırlamışlardı CHP’den konsere dudak uçuklatan rakam

Açıklamada, toplam tutarın 19 milyon 703 bin lirasının sponsor firmalar tarafından karşılandığı belirtilirken, geriye kalan yaklaşık 16 milyon 776 bin liranın ise belediyenin kasasından çıktığı anlaşıldı. Bu rakamlar, vatandaşlar arasında tepkiye yol açarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böylesine yüksek bir harcamayı nasıl gerekçelendireceği merak konusu oldu.

Özellikle, belediyenin sık sık kaynak yetersizliğinden şikayet ettiği bir dönemde, böyle bir meblağın eğlence amaçlı harcamalara ayrılması, birçok kişi tarafından eleştirildi. Halkın büyük bir kısmı, bu paranın daha acil ve önemli ihtiyaçlar için kullanılabileceğini savunurken, konserlere yapılan bu devasa harcamanın yerel yönetimlerin mali öncelikleri konusunda soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor.

Bu harcamaların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yasal çerçeveye uygun olarak gerçekleştirildiği belirtilse de, birçok vatandaş, bu tür harcamaların şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha titizlikle denetlenmesi gerektiğini vurguluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür harcamalarla ilgili olarak daha fazla açıklama yapması beklenirken, kamuoyunda bu konuda artan rahatsızlığın giderek büyüdüğü gözlemleniyor.