Küfürbaz avukata hapis cezası

Faruk Arslan İstanbul

Sosyal medya kullanıcılarını “Mustafa Kemal’e hakaret etti” yalanıyla mahkemeye şikayet eden ancak kendi Facebook hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye hakaret eden, 15 Temmuz darbesi gecesi “sokağa çıkmayın” çağrısı yapan CHP’li avukat Volkan Hüseyin Ertem’e ceza kararı çıktı.

Sosyal medyası küfür dolu

Gezici vandalları eleştirdiği gerekçesiyle Dönay Şengül isimli vatandaşı hedef gösteren ve skandal kararla mahkumiyetine neden olan avukat Volkan Hüseyin Ertem’in skandal sosyal medya paylaşımlarının Akit tarafından ortaya çıkarılması üzerine suç duyurusu yağmıştı. Onlarca vatandaşın, hakkında suç duyurusunda bulunduğu Volkan Ertem’in, sosyal medya adresi üzerinden, “Erdoğan’ın göğsünün kılıyım... deniyordu değil mi? Bir de ‘durmak yok düzmeye devam’dı sanki...”, “Bir katilin, bir hırsızın başbakan olduğu bir cumhuriyette, dürüst kişilerin yerinin ya mezar, ya cezaevi olduğunu anlayabilmek zor olmasa gerek”, “Son dakika... Patlamayı gerçekleştiren örgüt AKEPE...”, “RTE sözüm sana! Bizim PKK ile Kandil ile FETÖ ile yan yana gelmişliğimiz yok! Bunlarla yan yana gelen varsa o da sizsiniz!” şeklinde çirkin paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti. Ertem, merhum yazarımız Hasan Karakaya ile ilgili ise “Şerefsiz, aşağılık, satılmış, p...nk” şeklinde aşağılık sözler sarf etmişti.

Akit’in “O avukatın ağzı da sicili de bozuk” haberiyle deşifre ettiği küfürbaz avukat Volkan Hüseyin Ertem hakkında Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlatılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Mahkemenin 2018/196 Esas sayılı dava duruşmasında açıklanan kararda, ağzı bozuk avukat Ertem’in 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Hakaretleri yanına kâr kalmayan Ertem’le ilgili mahkemenin kararında “Sanık Volkan Hüseyin Ertem’in üzerine atılı halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama suçundan sabit olan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 216/2 maddesi uyarınca; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman sanığın kastının yoğunluğuyla birlikte değerlendirilerek takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması” hükmüne varıldığı kaydedildi.

CHP’yi eleştireni ‘M.Kemal’ kanunuyla mahkum ettirdi

Adana Barosu’na kayıtlı olan 3108 sicil no’lu Volkan Hüseyin Ertem ismi, Dönay Şengül vakasıyla gündeme gelmişti. Ertem, Dönay Şengül isimli AK Partili vatandaşı hedef göstererek, “Mustafa Kemal ölmedi yaşıyor diyen zihniyetin, hızlı trenin kömür ile çalıştığını söylemesine şaşırmamak gerekir”, “Cahilliğin, hainliğin partisi Ce Ha Pe ya adam olursunuz ya da defteriniz dürülür” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını “Mustafa Kemal’in hatırasına ve değerlerine karşı suç” iddiasıyla yargıya taşımıştı.