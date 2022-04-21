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Medya Küfürbaz Altaylı'dan provokasyon!
Medya

Küfürbaz Altaylı'dan provokasyon!

28 Şubat’ın en önemli medya tetikçilerinden küfürbaz Fatih Altaylı, Suriyeliler üzerinden yine provokasyona girişti. Bloomberg HT’de sunduğu ‘Bire Bir’ programına aldığı konuğun durumu üzerinden “Keşke Suriyeli olsaydın” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 22:04:00 - 2022-04-21 22:04:38

Turgay Ciner’in elemanı küfürbaz Fatih Altaylı provokasyonlarına devam ediyor. 

 İlk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz, Bloomberg HT’deki Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Türkiye’nin ‘ilk Türk kadın motosiklet yarışçısı’ olarak bilinen Yılmaz, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı programda anlattı. İlayda Yağmur Yılmaz, yaptığı sporu sponsoru olmadan ve devletten hiçbir destek görmeden devam ettirmeye çalıştığı sırada Fatih Altaylı devreye girdi.

Suriyeliler üzerinden yine provokatörlük yaptı

Fatih Altaylı, motosiklet yarışçısı Yılmaz’a, “Keşke Suriyeli olsaydın. Belki yardım ederlerdi.” şeklinde yanıt verdi. 

“Patronun Turgay Ciner sponsor olsun”

Küfürbaz Fatih Altaylı’nın provokasyon içeren programını izleyenler, “Suriyelilere, motosiklet yarışına girsinler diye mi yardım ediliyor, yoksa aç kalmasınlar diye mi? Patronun Turgay Ciner ne güne duruyor, yarışçıya sponsor olsun.” yorumunda bulundu.     

 

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