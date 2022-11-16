Küfür ve hakaretler havada uçuştu! Seküler sözde yarışmada son rezalet

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Toplumu değerlerinden uzaklaştırarak, onarılmaz yaralara sebebiyet veren televizyon programlarının açtığı tahribat korkunç boyutlara ulaştı. Dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin gözetilmediği programlarda 'ahlak' yok sayılırken, toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumu günden güne ifsad ediliyor.

Yarışmacılar birbirine girdi

Son olarak 'Doya Doya Moda' isimli seküler sözde yarışmada, birbirinden rezil anlar yaşandı. Kadınların kıyafetleriyle bedenlerini teşhir ettiği, içeriği Müslüman Türk yapısı ile tamamen ters düşen programda, yarışmacılar birbirine girdi.

Odasında çantasını bulamadığını söyleyen Ayça isimli yarışmacı, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" diyerek kendi gibi seküler yarışmacıları hırsızlıkla suçladı.

Hakaret ve küfürler yağdırdılar

Ayça'nın suçlayıcı tavrına karşı diğer yarışmacılar da hakaret ve küfürlerle karşılık verdi. Yarışmacılardan Elisa ise, sandalyesini fırlatarak, ""Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" ifadelerini kullandı.

Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu, yarışmacıların birbirine girdiği rezil anlar ise reyting uğruna topluma sunuldu.