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Medya Küfür ve hakaretler havada uçuştu! Seküler sözde yarışmada son rezalet
Medya

Küfür ve hakaretler havada uçuştu! Seküler sözde yarışmada son rezalet

Doya Doya Moda isimli seküler sözde yarışmada birbirinden rezil anlar yaşandı. Yarışmacıların sert bir şekilde tartıştığı programda küfür ve hakaretler havada uçuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 17:54:00 - 2022-11-16 18:53:08

 yeniakit.com.tr 

Toplumu değerlerinden uzaklaştırarak, onarılmaz yaralara sebebiyet veren televizyon programlarının açtığı tahribat korkunç boyutlara ulaştı. Dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin gözetilmediği programlarda 'ahlak' yok sayılırken, toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumu günden güne ifsad ediliyor.

Yarışmacılar birbirine girdi

Son olarak 'Doya Doya Moda' isimli seküler sözde yarışmada, birbirinden rezil anlar yaşandı. Kadınların kıyafetleriyle bedenlerini teşhir ettiği, içeriği Müslüman Türk yapısı ile tamamen ters düşen programda, yarışmacılar birbirine girdi.

Odasında çantasını bulamadığını söyleyen Ayça isimli yarışmacı, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" diyerek kendi gibi seküler yarışmacıları hırsızlıkla suçladı.

Hakaret ve küfürler yağdırdılar

Ayça'nın suçlayıcı tavrına karşı diğer yarışmacılar da hakaret ve küfürlerle karşılık verdi. Yarışmacılardan Elisa ise, sandalyesini fırlatarak, ""Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" ifadelerini kullandı.

Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu, yarışmacıların birbirine girdiği rezil anlar ise reyting uğruna topluma sunuldu.

 

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Yorumlar

tespit

bir ara seyretmiştim ama artık modası geçti bu programın. ama kavgalarını çok yadırgamadım. siyasi ortam çok daha vahşi. üstelik milletvekillerinden daha kontrollüler. dikkat ederseniz tehlikeli bir şekilde yakınlaşıyorlar ama temas yok.

Putsavar

Doya doya zillet bebeleri
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