Küfür tek millettir: Netanyahu'dan İsrail için savaşan Dürzilere ziyaret!

Gazze’de küfür tek millet olarak Müslümanları katletmeye devam ediyor. Netanyahu son olarak İsrail ordusu için savaşan Dürzileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Hamas’ın geberttiği bir askerin eşi Mona, eşinin askerleri için hazırladığı hediyeleri bulduğunu ve bunların arasında "Başka ülkem yok" yazılı bir İsrail Toprakları madalyonu olduğunu söyledi. "Bizim başka ülkemiz yok" diyen Mona, askerlerin fedakarlıklarının boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu ise yaptığı konuşmada, İsrail ile Dürzi toplumu arasındaki güçlü bağa vurgu yaparak, "kan bağı ve yaşam bağı"ndan bahsetti. Çevredeki düşmanlara karşı ortak bir mücadele verdiklerini belirten Netanyahu, zafer için verilen mücadelede Dürzi toplumunun kahramanlığına ve fedakarlığına minnettar olduklarını dile getirdi.

Toplantıda konuşan Dürzi lider Şeyh Mowafaq Tarif ise, Dürzi topluluğu ile İsrail arasındaki bağın ortak değerler ve vizyon üzerine kurulu olduğunu belirtti. Ölen askerlerin, tüm vatandaşları savunmak için canlarını feda ettiklerini söyledi.

İsrail Ordusundaki Dürziler

Dürziler, İsrail nüfusunun yaklaşık %2'sini oluşturan 120,000 kişilik bir topluluktur ve bu topluluğun yaklaşık %80'i zorunlu askerlik hizmeti yapmaktadır. Dürzi askerler, IDF'nin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadır. Bunlar arasında özel operasyon birimleri (örneğin Sayeret Matkal) ve İsrail Hava Kuvvetleri gibi elit birimler de bulunmaktadır. 2015 yılına kadar, sadece Dürzilerden oluşan Herev Taburu adı verilen bir birim vardı, ancak bu tabur daha sonra lağvedilerek Dürzi askerler diğer birimlere entegre edilmiştir. İsrail Hava Kuvvetleri'nde ise üç Dürzi savaş pilotu görev yapmaktadır​.

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Dürzi topluluğu, İsrail Devleti ile olan ilişkilerini güçlendiren ve "kan bağı" olarak adlandırılan bir anlaşma doğrultusunda, orduya yüksek oranda katılım göstermektedir.