Küfür parti kursa adı ‘CHP’ olurdu!

CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana siyaset seviyesini küfür, hakaret ve tehdit seviyesine indiren Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı’nın kendisine yönelik mektubu nedeniyle yaygara kopardı. Çakıcı’nın mektubunun, Kılıçdaroğlu’nu kendi üslubuyla yüzleştirdiği yorumları yapılırken, CHP’de liderden parti üyesine kadar sirayet ettirilen seviyesizlik, kayıtlardaki yerini koruyor.

Kılıçdaroğlu mide bulandırıyor

Milletvekilinden il başkanına, gençlik kolundan parti üyesine kadar nerdeyse tüm isimleriyle iğrenç siyasetin öncülüğünü yapan Kılıçdaroğlu CHP’si, Başkan Erdoğan’ın ölmüş annesine küfür edenlere kahraman muamelesi yapıyor, iğrenç üslupla hem millete saldırıyor hem de devlet büyüklerine ağza alınmayacak küfürler savuruyor. Kılıçdaroğlu, 2011’deki Zonguldak mitinginde, Erdoğan’a yönelik, “Benim adımı yolsuzlukla anarsa ana a..... Gerisini söylemeyeyim” demişti. Hızını alamayan Kılıçdaroğlu daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde Sema Ramazanoğlu’na yönelik, “Aile bakanı birilerinin önüne yatmış durumda” diyerek iğrenç söylemde bulundu. Aynı Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı kalkışmasında “Tayyip 3. köprünün adını Emine koy ki bütün Türkiye ü... geçsin” yazılı pankartlar açan çapulcular için, “Onların alınlarından öpüyorum” sözünü sarf etti.

Bakana yumruğu bile savundular

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma töreninde yumruk atan Hüseyin Satı isimli CHP üyesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran tarafından polisin elinden alındı, kelepçe takılması önlendi. Oran, Bakana saldıran Satı’nın alnından öptü. Bozdağ yumruk hadisesindeki Kılıçdaroğlu’nun rolünü, “Ana muhalefet lideri oradaydı. Kendisine anlattım. Vurulan yeri de gösterdim. Kendisi sonra konuşmaya çıktı ama bu olayı kınamadı” sözleriyle anlattı.

İğrençlik her kademesinde

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, anayasa referandumu sürecinde, “Evet çıkarsa sizi de yedi sülalenizi de İzmir’den denize dökeriz” tehdidini yöneltti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de “Gecenin kör vakitlerinde görevden alınması gereken Merkez Bankası Başkanı değil, Erdoğan zihniyeti” diyerek darbe şakşakçılığı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Bilal oğlandan günün sorusu: Sümeyye, şimdi bizim babamız Ahmet Davutoğlu mu olacak?” derken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Erdoğan’ın d… kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş” sözleriyle iğrençleşti. Kaftancıoğlu’nun ekibinde yer alan CHP’li İstanbul İl Başkan yardımcısı İdil Solgun, “Bugün o.ç Tayyip Erdoğan’ın doğum günüymüş. 26 Şubat’a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım” şeklinde küfürler savurdu. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil de “Başbakan’ın da a*k fenerinde a*k bu hakemi anasını s.” dedi. CHP Ankara İlçe Başkanı Ozan Ergün Doğan “Tayyip bu ülkenin içine s.. tüm beddular seninle ve yarattığın terörle olsun” diye küfretti.

Beddua, hakaret, sövgü...

CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Erdoğan da eş gibi dönmüş, kısaca bunlara dönme diyoruz!” şeklinde alçakça sözler sarf etti. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu ise, “Senin Allah belanı versin kansız soysuz köpek. Dilinde 400 vekil. Elinde kan… Katil Tayyip” derken, CHP Gençlik Kolları Adana İl Başkanı Güven Özdemir de, “O değil de Recep Tayyip Erdoğan stadında koymanın tadı da bir başka oluyor. Şimdi takımına sonra kendisine” diyerek rezil bir paylaşımda bulundu.

Hepsi Erdoğan’a küfrediyor

CHP Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Özcan, “Şerefsiz Tayyip it köpek yapıyo o tam bir o.ç oda görecek ebesininkini ama iş işten geçmiş olacak şerefsiz diktatör” ifadelerini kullandı. CHP İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga, “O.ç. Tayyip, şerefsizsin geber artık kurtulalım!” derken, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, “RTE bu Akplilere O.Ç dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbir şey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor” diyerek CHP’nin iğrenç siyaset seviyesini gözler önüne serdi.

Kınayan bir CHP’li bile çıkmadı

Bugüne kadar CHP’nin yetkili kurumlarından bir kez bile bu küfür ve hakaretlere karşı bir itiraz sesi yükselmedi. Ne Kılıçdaroğlu ne de herhangi bir parti yetkilisi; küfür, hakaret ve tehditlerine karşılık bir özür veya kınama beyanında bulunmadı.