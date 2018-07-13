Küflü peynir tüketilebilir mi?

Küflü peynir kahvaltıların vazgeçilmezleri arasındadır. Fakat yapılan araştırmalar peynirin yüzeyindeki küfün atılıp öyle tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu mantarlar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Fakat peynirin yüzeyinde oluşan bu küf alt tabakalara inmez. Bu yüzden peynirin küflenmeyen iç kısmının tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Küflü peynir üretiminde 'Penicillium Roqueforti' kullanılır. Bu madde meme kanserine neden olan Aflotoksinin oluşumunda etkilidir.