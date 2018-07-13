0553 313 94 23

Küflü peynir tüketilebilir mi?

Küflü peynir yurdumuzun birçok bölümünde severek tüketiliyor. Peki sağlığa bir zararı var mı? İşte cevabı...

13 Temmuz 2018 Cuma 17:30
Küflü peynir tüketilebilir mi?

Küflü peynir kahvaltıların vazgeçilmezleri arasındadır. Fakat yapılan araştırmalar peynirin yüzeyindeki küfün atılıp öyle tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu mantarlar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Fakat peynirin yüzeyinde oluşan bu küf alt tabakalara inmez. Bu yüzden peynirin küflenmeyen iç kısmının tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Küflü peynir üretiminde 'Penicillium Roqueforti' kullanılır. Bu madde meme kanserine neden olan Aflotoksinin oluşumunda etkilidir.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:30
  1. küflü peynir
  2. Penicillium Roqueforti
  3. küflü peynir zararlı mı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı
    1. Borsa günü yükselişle kapattı
    2. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    3. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    4. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    5. Meyve suyu nasıl yapılır?
    6. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    7. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    8. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    9. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    10. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    11. İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar
    12. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    13. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    14. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    15. Galatasaray Derdiyok'la sevindi!
    16. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    17. Evertonlı Cenk Tosun güç depoluyor
    18. Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni..
    19. Aksaray’da şüpheli kovalamacası film..
    20. Babuna ilk kez görüntülendi
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...