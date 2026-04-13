Kufi Çayı’nda eski günler 10 sene sonra geri döndü! Kuraklık geride kaldı kova kova balık tuttular

Denizli’de yıllardır susuz kalan Kufi Çayı’nda akan suyla birlikte eski hareketli günler de geri döndü. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölünü besleyen önemli su kaynaklarından Kufi Çayı'nda 10 yıldır kurak geçen mevsimler nedeniyle su akmıyordu.

Balık tutma keyfi yaşandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki barajın doluluk oranına ulaşmasıyla fazla su bırakıldı. Fazla suyun bırakılmasıyla kuraklıkla mücadele eden Kufi Çayı'ndan 10 yılın ardından tekrar su aktı. Sularla birlikte balıklarında geldiğini gören bölge halkı çayda balık avlama başladı. Kufi Çayı'nın Işıklı Mahallesi'nden geçen kısmında çaya giren vatandaşlar ağlarına takılan balıkları avladı. Çayın akmaya başlamasıyla balık avlamaya geldiğini belirten Hasan Daşgın, "10 yıldır kuru olan Kufi Çayı bu sene akmaya başladı" dedi. Çayda balık tutan Hasan Can da uzun yıllar sonra Kufi çayında balık tutmanın keyifli olduğunu belirterek, "Gençliğimizde balık tuttuğumuz çay da yeniden balık tutmak heyecanlı ve güzel" dedi.

Güzel hava ile birlikte çay kenarına gelen bazı vatandaşlar da bir yandan güneşin tadını çıkardı bir yandan da suyun içine girerek balık avlayanları izledi.