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Kadın - Aile Küf kokusunu anında yok eden yöntem: Duvardaki, kıyafetlerdeki evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir? Küçük hamle
Kadın - Aile

Küf kokusunu anında yok eden yöntem: Duvardaki, kıyafetlerdeki evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir? Küçük hamle

Evinizde dolaplarınızda veya duvar köşelerinde rutubet kokusu var ise işte bu yöntem sayesinde etkili ve enteresan yöntemle kısa sürede rutubetten kurtulabilirsiniz. Evdeki rutubet nasıl giderilir

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:23:00 - 2022-12-27 23:22:04
Küf kokusunu anında yok eden yöntem: Duvardaki, kıyafetlerdeki evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir? Küçük hamle

Rutubet ileri ki zamanlarda sağlığımızı kötü etkileyecek bir kokudur. Oluşan rutubeti önlemek için sizinle paylaşacağımız bu bilgileri eksiksiz yerine getirmelisiniz.

Rutubet kokusundan kurtulacağınız yöntemler

Karbonatlı su ve fön makinesi

Evinizin herhangi bir yerinde oluşan rutubeti temizlemek için ilk yapmanız gereken şey küf olan yeri silmektir.

Bunun için karbonatlı suya ihtiyacınız olacak. silme işlemi bittikten sonra oluşan nemi almanız gerekir ki birdaha tekrarlanmasın. O yüzden fön makinesine ihtiyacımız var. Az önce karbonatlı suyla sildiğiniz yerleri şimdi ise fön makinesi ile kurutun.

Kedi kumu yöntemi

Küçük bir kabın içine kedi kumu koyarak rutubet (küf) olan odanın içerisine koyarakta rutubetten kurtulabilirsiniz. Kedi kumu rutubeti ve nemi içine çeker.

Tebeşir yöntemi

bir kesenin içine tebeşir koyup dolabınızın içine koyabilirsiniz. Tebeşir rutubeti ve küflenmeyi önler.

Mangal kömürü

Bir torbanın içerisine koyacağınız mangal kömürü de tebeşir gibi aynı özelliğe sahiptir. Poşete koyup dolabınızın içerisine koyunca rutubet ve küfü önleyecektir.

Evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir?

Kahve ve hardal karışımı
Bir çorba kaşığı kahve telvesini bir çorba kaşığı hardal ile karıştırın ve rutubet olan duvara sürün. Duvarı bu karışım ile iyice ovun. Bu şekilde evde bulunan rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımda hardal kullanmak istemezseniz, sadece kahve kullanabilirsiniz.

Duvardaki rutubet kokusu nasıl giderilir?

Bir çorba kaşığı kahve telvesini bir çorba kaşığı hardal ile karıştırın ve rutubet olan duvara sürün. Duvarı bu karışım ile iyice ovun. Bu şekilde evde bulunan rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımda hardal kullanmak istemezseniz, sadece kahve kullanabilirsiniz.

Kıyafetlerdeki rutubet kokusu Nasıl gider?

Kıyafeti koyabileceğiniz bir kabın için 4 litre su ve 1 bardak sirke ekleyin. Daha fazla suya ihtiyacınız varsa, her 4 litre için 1 bardak sirke kullanın. Küf kokulu giysinizi, su ve sirke karışımının içine koyun ve 4-5 saat bekletin. Giysiyi karışımın içinden çıkarın ve her zamanki gibi normal yıkama yapın.

Rutubet Nasıl Önlenir?

Ev içinde çamaşır kurutmayın.
Evi sık sık havalandırın.
Evin içine veya dışına yalıtım yapabilirsiniz.
Eski ve ahşap pencereler yerine pvc pencereleri tercih edebilirsiniz.
Duvarları boyarken anti küf boya kullanabilirsiniz.
Pencere kenarındaki boşlukları silikon ve köpükle kapatabilirsiniz.

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