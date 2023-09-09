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Gündem Kuduz vakaları artıyor! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, bütün köy karantina altına alındı!
Gündem

Kuduz vakaları artıyor! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, bütün köy karantina altına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 16:55:00 -
Kuduz vakaları artıyor! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, bütün köy karantina altına alındı!

Adıyaman Gerger ilçesinde ahırında bulunan atı suya götürmek isteyen bir kişi kendi atı tarafından ısırıldı. Sahibini ısıran at kuduz çıkınca bütün köy karantina altına alındı.

Adıyaman Gerger ilçesinde ahırında bulunan atı suya götürmek isteyen bir kişi kendi atı tarafından ısırıldı. Sahibini ısıran at kuduz çıkınca bütün köy karantina altına alındı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde sahibini ısıran at kuduz çıkınca, köy karantina altına alındı.
Gerger’e bağlı Çobanpınar köyü sakinlerinden Ramazan Sarıduman, ahırında bulunan atı suya götürürken at kolundan ısırdı. Bunun üzerine Ramazan Sarıduman yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarmaya bilgi verildi. Ramazan Sarıduman’a kuduz aşısı yapılarak gerekli tedavi uygulandı.

NUMUNELERİN SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Anormal hareketler sergileyen ve kendi kendini ısırmaya çalışan atın numuneleri Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gönderildi. Numune sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Çobanpınar köyü 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı. Köyün camisinden uyarı anonsu yapıldı. Köydeki hayvanlar aşılanmasına karar verilirken atın neden kuduz olduğu ise araştırılıyor.

KÖY 6 AY KARANTİNADA KALACAK

Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feti Gürbüz ise tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Çobanpınar köyünde bir atın anormal hareketler sergilemesi üzerine alınan ihbar ile bölgeye hemen veteriner hekim arkadaşlarla intikal ettik. Alınan materyaller, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gönderildi. Sonuç, kuduz pozitif çıktı. Biz de o sonuca istinaden zabıta komisyon kararlarımızı aldık, idari ve fenni tedbirlerimizi alacağız. Bilindiği üzere kuduz insana bulaşma ihtimali de olan bir hastalık. Onun için bu bölgeyi 6 aylık karantinaya aldık. Hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladık. Bölgedeki tüm kedi ve köpekleri kuduz aşısıyla aşılayacağız” ifadelerini kullandı.
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