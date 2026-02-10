Kuduz köpek 13 kişiyi parçaladı

Mısır’da sokak köpeklerinin saldırıları endişe verici boyutlara ulaştı. Kafr eş-Şeyh’te kuduz bir köpek çoğu çocuk 13 kişiyi ısırdı.

Mısır’da köpek ısırığı vakaları artarak devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Kafr eş-Şeyh vilayetine bağlı bir köyde toplu ısırık vakası yaşandı.

Olayın ayrıntılarına göre, kuduz bir köpek, El-Hamûl merkezine bağlı Garb Tira köyünde, çoğu çocuk olmak üzere 13 kişiyi vahşice ısırdı. Köy camisinin yakınında meydana gelen saldırı sonrası sağlık ekipleri seferber edildi; yaralılar Baltim Uzmanlık Hastanesine kaldırılarak hayatları kurtarılmaya çalışıldı.

Hastane, vücut, kulak, bacak ve kollarda ağır yaralanmalar bulunan çok sayıda yaralıyı kabul etti; gerekli tıbbi müdahaleler sürdürülüyor.

Bu olay, Güney Sina’daki Ras Sedr kentinde yaşanan başka bir vahşi saldırıdan sadece saatler sonra meydana geldi. Söz konusu olayda sokak köpekleri bir çocuğun vücudunun bazı bölümlerini parçaladı. Bunun üzerine Güney Sina Valisi Tümgeneral Halid Mübarek, çocuğun durumunu yerinde incelemek üzere Tur kentindeki El-Feyruz Tıp Kompleksine acil bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Sektörü’nün yayımladığı son verilere göre, 2025 yılı itibarıyla köpek ve kedi ısırığı vakaları ülke genelinde 1,2 milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, önleyici müdahale stratejisinin, tüm vilayetlerde serum ve aşı temininin yaygınlaştırılması sayesinde felaketin boyutlarını sınırlamada başarılı olduğunu açıkladı.

Birkaç hafta önce hükümetten kararlı bir adım geldi. Başbakan Dr. Mustafa Medbuli, sokak hayvanları sorunuyla mücadeleye yönelik kapsamlı bir ulusal strateji ilan etti. Strateji; hayvanların yerleşim alanlarından uzaklaştırılmasını, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarının genişletilmesini esas alıyor.