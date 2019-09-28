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'Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı'

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı." dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:02
'Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyada hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesini, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla TVHB'de düzenlediği basın toplantısında, kuduz hastalığı nedeniyle yılda 59 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kuduzla Mücadele Küresel Birliği tarafından kuduzun neden olduğu küresel ekonomik yükün her yıl 8,6 milyar dolar olarak tahmin edildiğinin aktaran Eroğlu, dünyada 150'den fazla ülkede halen hastalığın görüldüğünü vurguladı.

Eroğlu, Türkiye'de yıllık 230-240 bin insanın kuduz şüpheli ısırık vakasıyla karşılaştığını anlatarak, "Kuduz hastalığında korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Dünyada hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesini, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz. Kuduz hastalığını dünya önemsiyor, bizim de önemsememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ekim ayında düzenlenecek 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda Türkiye'nin tarım politikalarının gözden geçirilerek ülke için uygun planlamalar yapılması önerisinde bulunan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hayvancılığa bir bütün olarak bakmak gerekiyor ve Tarım ve Orman Şurası bunun için bir fırsat. Ayrıca hayvancılıkta Türkiye'nin ithalattan kurtarılması lazım. İthalat yaparken ihtiyaca göre planlama yapılarak ithalat gerçekleştirilmeli. Hayvancılık ülkemizde tarımda üvey evlat muamelesi gördü. Türkiye kendi üretimini ortaya koyarak insanını kendi üretimiyle besleyebilmesi için çalışmalı. Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini, başkalarının belirlediği kriterlerle tüketirler."

Eroğlu, Türkiye Veteriner Strateji Araştırma Merkezi (TÜVSAM) kurmak için çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:02
  1. Ali Eroğlu
  2. Dünya kuduz günü
  3. Kuduz Aşısı
  4. kuduz hastalığı
  5. Anadolu Ajansı

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