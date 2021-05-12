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Dünya 'Kudüs'ün umudu Erdoğan' Davos ayarı paylaşım rekorları kırdı
Dünya

'Kudüs'ün umudu Erdoğan' Davos ayarı paylaşım rekorları kırdı

Ümmet adına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerin, dün akşamki 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e verdiği tarihi ayarın görüntüleri paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 01:56:00 - 2021-05-12 02:06:03

Ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli Müslümanlar, İsrail protestosu esnasında dün akşam sosyal medyadan yayın yaparken, 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'Türkiye' sloganları atmışlardı.

'Kudüs'ün umudu Erdoğan' 

Bugün de sosyal medyada 'Kudüs'ün umudu Erdoğan' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.

Davos ayarı paylaşım rekorları kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perres'e verdiği tarihi ayarın görüntüleri de paylaşım rekorları kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta şunları söylemişti:

"Sesin çok yüksek çıkıyor (Peres). Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Filistin'e, tankların üstünde girdiği zaman, 'kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız var. İsmini de veririm, belki merak edenleriniz vardır."

'Alkışlamak da insanlık suçudur'

"Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Peki çocukları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki insanlık suçudur."

'Bundan böyle Davos bitmiştir'

"Sözümü kesmeyin. Tevrat'ın 6. maddesi der ki 'Öldürmeyeceksin' Burada öldürme var. Sana da çok teşekkür ediyorum (Oturum yöneticisi). Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştum, olmaz."

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