Kudüs’ün kurtuluşu için semavi işbirliği!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının böyle bir ortamda normal bir çağrı olduğunu söyleyen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı İlahiyatçı Mehmet Bayraktutar, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan bu çağrı bütün dünyayı bu konuda teşvik edecek bir çağrıdır. Çünkü orada insanlık ölüyor. İsrail sınırları belli olmayan bir terör devletidir. O yüzden bunun karşısında bütün insanlık durmalıdır” dedi.

Din-Bir-Sen eski Genel Başkanı Lütfi Şenocak da, “Orada akan kanın durması, yaşanan dramın son bulması için tek çözüm yolu Türkiye’dir. Türk askeri orayı muhafaza etmeli ve Kudüs’ün bütün insanlığa açılmasını sağlamalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde ‘Kudüs İstanbul’dan gelecek bir orduyla fethedilecektir’ diyor. Kudüs, İslam ümmetinin ayağa kalkışını İstanbul’dan beklemektedir. Şu anda Türkiye bu konuda çok yalnız bırakıldı. Cumhurbaşkanımız da çok çaba sarf ediyor. O yüzden bu çağrı ile herkesin bu konuya müdahil olup ortalığın sakinleşmesini bekliyor” şeklinde konuştu.