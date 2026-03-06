Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!

Ramazan ayında ibadet hürriyetine darbe

İşgal altındaki KUDÜS'te hukuksuz uygulamalarına devam eden sözde polis güçleri, MESCİD-İ AKSA'nın bugün de ibadete kapalı tutulacağını açıkladı. KUDÜS Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, işgalci birimlerin cuma namazına kesinlikle müsaade etmeyeceği bildirildi. Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana kapıları kilitli tutan işgal güçleri, içerideki Müslümanları zorla dışarı çıkararak teravih namazlarının kılınmasına da engel olmuştu.

Kaos ortamını fırsata çeviriyorlar

Mescid-i Aksa'ya yönelik bu abluka, ABD ve İSRAİL'in İRAN'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bölgedeki çatışma ortamını fırsat bilen siyonist rejim, Batı Şeria ve KUDÜS genelinde kapsamlı bir kapatma kararı uygulayarak kutsal mekanda yeni bir fiili durum oluşturmayı hedefliyor. Bölge kaynakları, bu adımların AKSA çevresindeki "Yahudileştirme" projelerinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

HAMAS: Bu bir saldırıdır

HAMAS tarafından yapılan açıklamada, MESCİD-İ AKSA'nın kapatılması "ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirildi. İşgalcilerin kontrolü artırma çabalarına karşı KUDÜS halkının geri adım atmayacağı vurgulanırken, yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin dayattığı hukuksuz kısıtlamalara karşı ilk kıblemize sahip çıkılmalı, Müslümanların KUDÜS'teki varlığı ve direnişi güçlendirilmelidir."

KUDÜS'teki dini ve toplumsal çevreler, tüm engellemelere rağmen Filistinlileri kutsal mabedi yalnız bırakmamaya ve kapılarda saf tutmaya davet etti.