  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi İsrail Cumhurbaşkanı açıkça söyledi! 'Hedef Orta Doğu'yu değiştirmek' Son dakika! Tahran şiddetli bombardımanla vuruluyor! Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş 6 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mart 1920: Ömer Seyfettin'in vefatı (Türk Yazar, Asker, Öğretmen) İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış! Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Gündem Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!
Gündem

Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!

Siyonist işgal yönetimi, yedi gündür kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da Müslümanların cuma namazı kılmasını yasakladığını duyurdu. Ramazan ayının manevi ikliminde ilk kıblemize yönelik saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.

Ramazan ayında ibadet hürriyetine darbe

İşgal altındaki KUDÜS'te hukuksuz uygulamalarına devam eden sözde polis güçleri, MESCİD-İ AKSA'nın bugün de ibadete kapalı tutulacağını açıkladı. KUDÜS Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, işgalci birimlerin cuma namazına kesinlikle müsaade etmeyeceği bildirildi. Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana kapıları kilitli tutan işgal güçleri, içerideki Müslümanları zorla dışarı çıkararak teravih namazlarının kılınmasına da engel olmuştu.

Kaos ortamını fırsata çeviriyorlar

Mescid-i Aksa'ya yönelik bu abluka, ABD ve İSRAİL'in İRAN'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bölgedeki çatışma ortamını fırsat bilen siyonist rejim, Batı Şeria ve KUDÜS genelinde kapsamlı bir kapatma kararı uygulayarak kutsal mekanda yeni bir fiili durum oluşturmayı hedefliyor. Bölge kaynakları, bu adımların AKSA çevresindeki "Yahudileştirme" projelerinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

HAMAS: Bu bir saldırıdır

HAMAS tarafından yapılan açıklamada, MESCİD-İ AKSA'nın kapatılması "ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirildi. İşgalcilerin kontrolü artırma çabalarına karşı KUDÜS halkının geri adım atmayacağı vurgulanırken, yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin dayattığı hukuksuz kısıtlamalara karşı ilk kıblemize sahip çıkılmalı, Müslümanların KUDÜS'teki varlığı ve direnişi güçlendirilmelidir."

KUDÜS'teki dini ve toplumsal çevreler, tüm engellemelere rağmen Filistinlileri kutsal mabedi yalnız bırakmamaya ve kapılarda saf tutmaya davet etti.

ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: "Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz"
ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz”

Siyaset

ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz”

Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor
Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor

Gündem

Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23