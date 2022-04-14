Kudüs'te Hristiyanlar Yahudi yerleşimcilere karşı örgütleniyor!

Kudüs'teki kiliselerin, Hristiyan Mahallesi'ne yerleşen ve bölgedeki dini oluşumu tehdit eden Yahudi 'radikallere' karşı örgütlendiği bildirildi.

Rum Ortodoks Patriği Theophilus III, Filistinli ailelelerin özel mülklerini el koymakla baskı uygulayan aşırıcılık yanlısı Yahudi yerleşimcileri, Hristiyanların sahip olduğu topraklara da yerleşme kampanyası yürütmekle suçladı.

Theophilus III, AFP'ye verdiği demeçte, "Kudüs'te oturmuş bir Hristiyan yapısı var ve bu yapı tehdit altında." dedi.

Yerleşimci ve aşırıcılık yanlısı grup Ateret Cohanim'in, söz konusu Hristiyan bölgelerin yanı sıra Doğu Kudüs'te (Birleşmiş Milletler'e göre İsrail tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmiş Filistin bölgesi) paravan şirketler aracılığıyla araziler alarak bölgeye Yahudileri yerleştirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail hükümetinin bu sorunu çözeceğine ve 'radikal' grupların bölgeyi terk etmesini sağlama konusunda baskı yapacağına dair söz verdiğini söyleyen Theophilus III, bir süredir yerleşimcilerin hala aynı bölgede bulunmasından yakındı.

Theophilus III son durum hakkında "Görünen o ki devlet, bu insanlara baskı yapacak iradeden aciz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'teki Hristiya mahallesinde şu an 300 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News