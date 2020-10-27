Kudüs’te Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.



Akşam saatlerinde Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Er-Ram Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinli, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.



“Anam babam sana feda olsun ya Resulullah”, “Lideri Muhammed olan bir ümmet baş eğmez”, “Ey Macron Ey Allah’ın düşmanı” şeklinde sloganlar atarak tekbir getiren Filistinliler, Kelime-i Tevhid bayraklarıyla yürüyüş yaptı.



Fransa'dan yapılan açıklamaların apaçık bir İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu belirten göstericiler, Hazreti Muhammed ümmetinin Fransa’ya boyun eğmeyeceğini ve Hazreti Muhammed’in emrinde olduklarını vurguladı.



- Nasıra’daki Fransız Enstitüsüne ışıklı tepki



Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Fransız Enstitüsünün duvarlarına ışıklı karikatürlerle tepki gösterildi.



İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun yaşadığı kentte bulunan Fransız Enstitüsünün duvarlarına Macron’un karikatürleri yansıtıldı.



Filistinli aktivistler ayrıca, duvarlara ayrıca Hazreti Muhammed’in adı ile Kur’an-ı Kerim’den ayetleri yansıtarak Fransa’yı protesto etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.



Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.



Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.



Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.