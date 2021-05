Kudüslü aktivist Türkçe seslendi: Gelin İslam Devleti'ni yeniden kuralım

Terörist İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistin'e Ramazan ayında bile rahat vermeyen işgalci İsrail'in zulmünü duyuran Kudüslü aktivist-Yazar Yahya Abu Znaid'den Türkçe bir video geldi.

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her dilde bereketi simgeleyen Beyt-ül Makdis'ten Müslümanlara selam olsun. Bizler, Resulullah'ın (SAV) emanetinin yanı başında, her türlü işgale direnen, Selahaddince fethi arzulayan, Hz. Ömer'ce (ra) adaleti hakim olan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleymanca şehri ihya eden ve Abdülhamid Han'ın yalnızlığına terk edilmiş genç muhafızlarız." diyen Znaid, "Dünyaya sığmayan zalimler, evlerimize sığmaya çalıştılar. Biz ise bedenlerimize sığmayıp kimi zaman şehadete, kimi zaman zindanlara yürüdük. Sessizce... Her şey göz önündeyken hiçbir şey görmeyen dünyanın önünde tek tek ölüyoruz. İlk kıblemizi, arzın kapısına yalnız terk edenler, etmeyin. Terk etmeyin. Her peygambere mesken olmuş bu beldeyi unutmayın. Efendimiz'in (SAV) hüznünü, hüzn-ü mirac ile teselli edilen gücünü unutmayın. Ve korkmayın." ifadelerini kullandı.

Kudüslü aktivist, Müslümanları yeniden İslam Devleti'ni kurmaya, ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) neferi olmaya çağırdı.