Netanyahu böyle havladı: 'Sünni Müslümanlara karşı savaşacağız!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Kudüs'te "İkinci Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı"na katıldı. İsrail Başbakanı çocuk katili Binyamin Netanyahu, "Sünni eksene karşı mücadele edeceklerini" ifade etti.

Netanyahu, konferansta dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Militan İslam'ın, radikal İslam'ın saldırısı altında olduklarını" öne süren Netanyahu, "Bu sadece Yahudilerin sorunu değil. Bu insanlığın sorunu. Dünyanın sorunu. Ve bununla mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu "Radikal İslam'ın istilası devam ederse özgür toplumlarımız tehlikeye girer, dünyamız tehlikeye girer. Ona yataklık eden ve onu teşvik eden rejimler nükleer silahlara ve bunları ulaştıracak araçlara sahip olurlarsa, her bir şehriniz tehdit altında olacaktır. Toplumlarınızın her biri tehdit altında olacaktır. İsrail'in bugün yaptığı şey sadece kendini savunmak değildir. Sizi savunuyor. Hepinizi savunuyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzyıllar süren sürgün hayatımızda bu iftiralara karşı kaçmaktan başka bir şey yapamıyorduk, çünkü savaşamıyorduk. Bir devletimiz yoktu, bir ordumuz yoktu. Silahımız yoktu. Kendimizi savunmamızı ya da elimizde silah bulundurmamızı bile yasaklayan toplumlarda yaşıyorduk. Bu yüzden katliama sürüklendik.

Ama Yahudi tarihine getirdiğimiz değişiklik budur. Artık bir devletimiz var. Eşi benzeri olmayan bir ordumuz var. Askerlerimiz var. Halkımızı ve geleceğimizi savunmak için savaşmaya, ölmeye hazır genç erkek ve kadınlarımız var. Eşi benzeri olmayan kahramanlar. Ve bu değişim tüm farkı yaratan bir şey. Çünkü bizi karalayabilirler ama yok edemezler."

"Radikal Sünni eksene karşı kendimizi savunacağız"

Netanyahu konuşmasında ayrıca "Radikal Sünni eksene karşı kendilerini savunacaklarını" vurguladı.

Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın Şii radikal eksenini engelleme sürecindeyiz. Bir tane daha var, o da Müslüman Kardeşler, radikal Sünni ekseni. Biz kendimizi savunacağız ama Batı kendini savunacak mı? İşte bunu tartışmak için buradayız. Bunu teşvik etmek için buradayız. Ve biliyoruz ki bu zehir artık ana akım medyaya da nüfuz etmiş durumda. Tüm küresel kurumlar, İslamcı seçmenlerle sık sık karşı karşıya gelen tüm hükümetler ve onların liderleri, daha önce bahsettiğim liderlerin aksine, tavır almıyorlar, siniyorlar, geri çekiliyorlar."

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu durumun en fazla sosyal medyada göründüğünü kaydederek, "yeni savaş alanı sosyal medya" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu durum en çok sosyal medyada görülüyor. Burası yeni savaş alanı. Ve bizim de kendi silahlarımızla karşı koymamız gereken yer burası. Oyunda geç kaldık ama savaş alanında kazandığımız gibi bu savaşı da kazanacağız çünkü bununla mücadele etmek için araçlar geliştiriyoruz. F35'lere karşı süvarilerle değil, F35'lere karşı F40'larla. Sırada bu var."

Kaynak: Mepa News