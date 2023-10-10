Kudüs Tugayları Sözcüsü: Kaza namazı olanı savaştırmıyoruz!
Kudüs Tugayları Ebu Hamza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Ebu Hamza, orduya kaza namazı olan askerlerin alınmadığını belirttiği açıklamasında cihada olan hassasiyetlerini vurguladı.
Hedeflerinin Mescid-i Aksa'da tüm Müslümanlarla omuz omuza namaz kılmak olduğunu belirten Ebu Hamza, şu ifadeleri kullandı:
Birliklerimizin içinde kaza namazı olan hiçbir kimse yok. Kaza namazı olanı işgale karşı savaştırmıyoruz. İnşallah yakında Mescid-i Aksa'da cemaatle namaz kılmaya başlayacağız.
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