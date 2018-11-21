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Kudüs sokaklarında Peygamber coşkusu

Mevlit Kandili münasebetiyle yüzlerce Filistinli izci, Kudüs sokaklarında bando çalarak Mescid-i Aksa'ya yürüdü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:08
Kudüs sokaklarında Peygamber coşkusu

Yüzlerce Filistinli Müslüman, Mevlit Kandili vesilesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün en işlek caddelerini kortejle trafiğe kapatarak, içinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresinde yürüyüş düzenledi.

Filistinli izciler tarafından kurulan bando takımları, öğlen namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en işlek caddelerinden Zehra caddesinde tekbir ve kasideler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Zehra, Selahaddin ve Kanuni Sultan Süleyman caddeleri boyunca ellerinde taşıdıkları sancaklarla düzenledikleri yürüyüşün ardından Eski Şehir'in ana girişlerinden Şam Kapısı'ndan şehre giren bando ekibi, Kattanin (pamukçular) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu's Sahra'nın etrafında atılan turla son bulan yürüyüş, yaklaşık üç saat sürdü.

Halk yoğun ilgi gösterdi

Ay takvimine göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Hz. Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen bu etkinliğe halk da yoğun ilgi gösterdi.

Sokaklarda bando ekibinin geçişini izleyen Filistinliler, yürüyüşe alkışlarla destek verdi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüş esnasında toplanan halka tatlı ikram edildi ve şeker dağıtıldı.

Aksa'ya akın eden Filistinli çocuklar da bando takımlarını takip ederek güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı. Yüzlerce Filistinli çocuğun oyun oynadığı Harem-i Şerif'in avlusu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, Mescid-i Aksa'da okunan ikindi ezanı ile son buldu.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:08
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Mevlit kandili
  5. Anadolu Ajansı

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