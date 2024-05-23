Kudüs şehidine tüm Türkiye sahip çıksın

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Memleketi Şanlıurfa’dan Kudüs’e giden ve işgalci siyonistler tarafından şehit edilen imam Hasan Saklanan’ın cenazesi, 30 Nisan’dan bu yana devam eden bürokrasi trafiği sonucunda dün Türkiye’ye getirilebildi.

Bugün memleketi Şanlıurfa’ya ulaşan Saklanan’ın naaşı, Şanlıurfa Eyyüp Peygamber Camii’ne doğru yola çıktı. An itibariyle on binlerce Müslüman, Saklanan’ın cenaze namazını kılmak üzere cami çevresinde bekliyor.

Gıyabi cenaze namazı kılınsın

İsrail’in Gazze’deki soykırımı 7 Ekim’den bu yana aralıksız devam ederken, Filistin’in diğer bölgelerinde de zulüm artarak sürüyor. Siyonist işgalciler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın yuvası olan Kudüs’te de baskısını devam ettiriyor.

Tüm dünya Müslümanlarının, özellikle yüz yıllarca Kudüs’ü yönetmiş olan Türklerin baş sorunu haline gelen Filistin meselesinin çözümü için kamuoyu oluşturulması da büyük önem taşıyor.

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Bu doğrultuda, Kudüs’te şehit olan imam Hasan Saklanan’a tüm Türkiye’nin sahip çıkması gereklilik arz ediyor.

Dolayısıyla Hasan Saklanan için tüm Türkiye’de gıyabi cenaze namazı kılınması, Kudüs şehidine tüm Türkiye’nin sahip çıkması, 81 ilde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla şehit imam için duaların edilmesi gerekiyor.