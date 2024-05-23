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Gündem Kudüs şehidi Hasan Saklanan memleketine getirildi
Gündem

Kudüs şehidi Hasan Saklanan memleketine getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:24:00 - 2024-05-23 12:40:49

Filistin’in başkenti Kudüs’te siyonistler tarafından şehit edilen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan’ın naaşı memleketine getirildi.

Kudüs’te İsrailli teröristler tarafından katledilen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan’ın (34) cenazesi, 23 gün süren diplomasi çalışmalarının ardından hava yolu ile memleketine getirildi.

GAP Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan cenaze, yüzlerce aracın katıldığı konvoyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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Yorumlar

cgc

ruhun şad olsun kardeşim.Allah şehadetini Ali eylesin.

meleknur

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