Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır? Kolay tarif
Pratik ve kolay olay çörçil, evde serinlemenin başka bir yoluyken yemekten sonra ve kahvenin yanında midenize de oldukça faydalı bir içecek. İşte, pek çok kişinin merak ettiği çörçil tarifi ve malzemeleri…
Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır?
Yapımı için malzemeler
- 1 şişe sade soda
- 2 adet limon suyu
- Bir miktar tuz
- Pipet
Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır? Nasıl yapılır?
Öncelikle geniş bir bardağın dibine tercihe göre bir parmak limon suyu ve göreceli bir miktar da tuz ilave edin. Köpürme ihtimaline karşı da üzerine soda yavaşça ekleyin ve bir pipet yardımıyla karıştırın. Limon ve tuz az gelirse her zaman ekleme yapabilirsiniz. Son olarak bardağın ağız kısmına da tuzu bulayın ve isteğe göre bardağın içine ince bir dilim limon atın. Afiyet olsun…