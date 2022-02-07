Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır? Kolay tarif

Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

1 şişe sade soda

2 adet limon suyu

Bir miktar tuz

Pipet

Çörçil tarifi: Çörçil (Churchill) nasıl yapılır? Nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir bardağın dibine tercihe göre bir parmak limon suyu ve göreceli bir miktar da tuz ilave edin. Köpürme ihtimaline karşı da üzerine soda yavaşça ekleyin ve bir pipet yardımıyla karıştırın. Limon ve tuz az gelirse her zaman ekleme yapabilirsiniz. Son olarak bardağın ağız kısmına da tuzu bulayın ve isteğe göre bardağın içine ince bir dilim limon atın. Afiyet olsun…