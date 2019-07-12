Kudüs Müftüsü fetvayı verdi: Siyonistlere ev, toprak satan, Allah'a ihanet eder!

Filistin'in dini otoriteleri, Siyonist İsrail Rejimi'ne gayrimenkul ve konut satışını yasaklayan dikkat çeken bir fetva yayımladı.

Siyonist İsrail Rejimi'ne gayrimenkul ve konut satışının dinen caiz olmadığına dair yayımlanan fetvaların Filistin'deki konut satışlarını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Siyonist İsrail Rejimi yerleşimcileri Filistin'deki Müslümanların ellerindeki konutları almak için yüksek fiyatlar ödeyerek faaliyet gösterirken Filistin yönetimi söz konusu satışlara engel olmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Özellikle Filistin'in Batı Şeria'daki bazı bölgelerde konut satışının yasak olmasına rağmen konutların illegal yollardan satılması Filistin yönetimine zorluklar yaşatıyor.

Diğer taraftan Filistin yönetimi ile Filistinliler yaşanan gelişmelerden rahatsız olurken satışların engellenmesi için caydırıcı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Allah'a ihanettir"

Filistin'de toprak satışları Filistin yönetimini rahatsız ettiği kadar dini otoriteleri de rahatsız ediyor. Milli Gazete'deki habere göre, Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada toprak satışı yapan kişilerin 'Vela' kapsamında olduğunu belirtti. Hüseyin, 'Vela'nın hükmünü ise "Allah’a ihanet ederek İslam'dan çıkmak ve kafir olmak" anlamına geldiğini ifade etti.

'Vela' suçunu işleyenlere dair dikkat çeken konuşma yapan Kudüs Müftüsü Hüseyin, 'Vela' suçunu işleyenlerle görüşülmemesi, kız alıp verilmemesi ve cenaze namazlarına katılım sağlanmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Filistinlilerden bu tür satışa aracı olacak kişilerden uzak kalmaları uyarı yapan Kudüs Müftüsü Hüseyin, içeriği bilinmeyen evraklara imza atmanın ise yasal olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Filistinliler ise mülk bilgilerinin Siyonist İsraillilere sızdırılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığından şikayet ettiği bildirildi.

Geçen sene Mescidi Aksa'nın yakınlarındaki bir mülkün Siyonist İsrail Rejimi'nin yerleşimcilerinin eline geçmesi ise yaşanan rahatsızlıkların örneklerinden gösterilmişti.