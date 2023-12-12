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Dünya Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!
Dünya

Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 18:40:00 - 2023-12-12 18:43:45
Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!

İsrail'in Haaretz gazetesi gerçekleri adeta yüzüne vurdu! İsrail ordusunun yaralı ve ölü asker sayısına ilişkin yaptığı karartmayı hastanelerden aldığı verilerle karşılaştırmalı olarak gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddialar sürerken Haaretz gazetesi, 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin gerçek sayısının İsrail ordusunun açıkladığı rakamların neredeyse üç katı olduğunu bildirdi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane verilerine dayandırdığı haberinde, ordunun bildirdiği veriler ile hastanelerden gelen veriler arasında "önemli ve açıklanamayan bir uçurum" olduğunu yazdı.

Gazete yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastanelerin verilerine dayandırdığı haberde, yaralı asker sayısının ordu açıklamasındaki rakamın çok üstünde olduğuna dikkati çekti.

Haberde, 7 Ekim'den bu yana yalnızca Barzilai Hastanesinde 1949 yaralı askerin tedavi gördüğüne yer verildi.

Aşdod'daki Assuta Hastanesinde 178, Tel Aviv'deki İchilov Hastanesinde 148, Hayfa'daki Rambam Hastanesinde 181, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 209, Sha'arei Tzedek Hastanesinde ise 139 İsrail askerinin tedavi altına alındığı kaydedildi.
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Haaretz bunlara ek olarak Beerşeba Soroka Tıp Merkezinde ise çatışmalarda yaralanan en az 1000 askerin tedavi gördüğünü, en az 650 askerin de Tel Hashomer'deki hastanelere kaldırıldığına dair verilere ulaştığını yazdı.

İsrail ordusu, 1593 askerinin yaralandığını duyurmuştu

İsrail ordusu, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupla, Gazze'ye ilişkin haberlere sansür getirmişti. İsrail ordusunun, Gazze ve Lübnan sınırında ölen askerleriyle ilgili paylaştığı rakamlar da şüpheyle karşılanmıştı. Hem Filistinli direniş grupları hem de Lübnan Hizbullahı İsrail'in kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu duyurmuştu. Ordu, bu süreçte saldırıların başlangıcından bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin basının talep ettiği bilgileri açıklamayı reddetmişti.

Bu bağlamda İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden canlı yayın yaptığı sırada, 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söylemişti.

İsrail ordusu ülke medyasında yaralı asker sayılarıyla ilgili çıkan haberlerin ardından 10 Aralık'ta açıklama yapmak zorunda kalmış, 7 Ekim'den bu yana 97'si Gazze'ye karadan saldırılar sırasında olmak üzere 425 askerin öldüğü, 1593 askerin ise yaralandığı duyurmuştu.

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