Kudurmuş enik gibiler! Hadi yapın bakalım ulan

Star yazarı Esra Elönü, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partilileri "Yargılanacaksınız" diyerek tehdit eden güruha çok sert çıktı.

"Bu ülkenin liderini Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmeyen kalabalıklar arasında olmak suçsa yargılayın ulan!" diyen Elönü, bomba yazısında şunları kaydetti:

"Duyduk ki dünyaya konum atan bir liderin karşısına Fındığın iş başvurusuna referans olarak Urfayı yazan mutfak robotunu koymuşlar. Şaşkın değiliz Chp'nin yamalı içliğini hafif pudralayıp spot ışıklarına bulayıp aday diye yutturacaklardı zaten. Yan yollardan tavşan zıplatıp kestirmeden bir kaplumbağayı masala ikna etmişlerdi gördük.



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15 Temmuz'un ter bastıran terlikleri kimin ayağındaysa o yenilecek. Şalteri indirip gövdesine mum tutan yer avizesi kimse o yenilecek. Bir Cemil Meriç paragrafının tecessümü Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çiklet manisini koydunuz tamam anladık, anlamadığım bir şey var.

Gevişiniz salyalandı köpürdünüz ayran gibi,

Düşmüşsünüz bir çukura gören sanır kazan dibi...

Kudurmuş enik gibi dalgalanıp, ortası pişmemiş kek gibi sönüyorlar. Böğürürken kustukları kafa taslarından kasaba kahvesine abajur olmaz. Bir haller bir hoplayışlar, evin ortasına yürüyen kurutmaya almış külüstür çamaşır makinesi gibi debeleniyorlar.

Hiçbir şey hazırlamak için gerekli malzeme bile değilsiniz. Yıllardan beri birbirlerine ötüyorlar, muhalifliğin nefret konforu cıvık kelimeler cümbüşü bir hırs bindirip üzerine "Yargılanacaksınız" diyerek sıvanıyorlar. Siz kimsiniz?

Klavyesi çalıntı, kılıfı annelerinin fistanından çiçekli, meşrepleri meşrubat olmuş bu gerzek kitle ıkındırık hesaplara gizlenip "Yargılanacaksınız" diyor.

Bu ülkenin liderini Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmeyen kalabalıklar arasında olmak suçsa yargılayın ulan!

Sandıklarının büyüklüğünü Wc terliği numarasına göre ayarlayacak çağdaş (!) sifonistlerin safında olmamak suçsa yargılayın ulan!

15 Temmuz'da terliğin içine büzülüp anahtarlık gibi kalanların köpekli kahvelerine duman olmamak suçsa yargılayın ulan!

Yasin Börü'nün Eren Bülbül'ün cellatlarıyla aynı masada kürdan kıran kalleşliğin karşısında olmak suçsa yargılayın ulan!

Halkalı'da tren bekleyen trenseslerin, duşa baş koymuş rutubetli muhterislerin, alçıya alınmayan omurga tellallarının zihniyetine tenezzül etmemek suçsa yargılayın ulan!

Yayık ayranı gibi kendine sallanıp kendine köpüren şeyler sizi duymuyoruz, sizi görmüyoruz, özel menü istiyoruz yargılamayın asın ulan şereftir!"