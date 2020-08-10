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Dünya

Kuduran Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah uyarı!

Yunanistan, Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi için Türkiye'ye küstah bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:54:00 -
Kuduran Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah uyarı!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 'yasa dışı' ve 'provokatif' olduğu yönünde skandal iddialarda bulunarak Türkiye'ye bu faaliyetlere son vermesi konusunda küstah bir uyarı yapma cüretinde bulundu.

Yunan kuduruyor! Yeni Navtex ilanı

Türkiye, bugün Akdeniz'de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir Navtex ilan etti.

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