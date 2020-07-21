Kuduran Kudursun Ayasofya Açıldı

Ayasofya, Aya ve Sofya sözcüklerinden meydana gelmiş birleşik bir kelimedir. AYA: Kutsal azize, SOFYA: Bilge, bilgelik, AYASOFYA: kutsal bilgelik, ilahi bilgelik, ilahi hikmet anlamlarına gelmektedir. İlahi hikmet gereği, Hazreti Peygamberimiz selallahu aleyhi vesselam; asırlar önce, Hendek harbinin hazırlıklarını yaparken, İstanbul’un feth edileceğinin müjdesini veriyordu. “Kostantiniye (İstanbul) mutlaka feth edilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onun ordusu ne güzel ordudur.”

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in bu mübarek hadisi şerifine mazhar olabilmek İslam orduları tarafından birçok defa kuşatılmış olmasına rağmen fetih gerçekleşmemiştir. İstanbul’un fethine kadar yapılan kuşatmalarda birçok sahabe-i kiram şehit olmuştur. Hazreti Eba Eyyup Ensari bunlardan sadece bir tanesidir. Yapılan kuşatmalar ve ödenen ağır bedeller, Bizans’ı zayıflatıyor, İslam ordularına moral ve güç veriyordu. Altyapısı bu şekilde hazırlanan kutlu fetih, ikinci sefer Osmanlı tahtına çıkmış olan 19 yaşındaki Fatih sultan Mehmet hana ve ordusuna nasip olmuş oldu.

İstanbul’un fethi bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açılmasına ve Ayasofya’nın camiye çevrilmesine vesile olmuştur. Ayasofya Sultan Fatih’in emanetidir ve fethin sembolüdür. Muhterem cumhurbaşkanımız, ülkesi, milleti ve manevi değerlerimiz için bedel ödemeyi göze alarak bizleri yarı yolda bırakmadı, bizleri unutmadı, bizler de bu yolculukta asla kendisini yalnız bırakmayacağız. Muhterem cumhurbaşkanımız Ayasofya’nın yeniden ibadete açmasıyla, rahmetli Fatih sultan Mehmet hanın bedduasından bizleri kurtarmıştır.