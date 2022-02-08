Kudret narı: Kirli kanı tertemiz yapıyor, sindirim sistemini koruyor

Kudret narı, kabakgiller familyasına ait, yeşil veya sarı renkte görülebilen bir sebze türünü oluşturuyor. Kudret narı ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, kudret narının HIV virüsünün olumsuz etkilerini baskıladığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre kudret narının olgunlaşmış meyvesinden ya da tohumundan çıkarılan bir protein HIV virüsü bulaşmış hücrelerdeki viral etkiyi azaltıyor.

Kudret narı ne işe yarar?

Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır.

Sindirim sisteminin doğal ilacıdır

Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

Kanseri önlüyor ve durduruyor

Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor.

Kudret narının faydaları nelerdir?

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder.

Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir.

Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder.

Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir.

Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kudret narı macunundan faydalanılır.

Antibiyotik özelliği vardır.

Karaciğer sağlığını destekler.

İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir.

Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir.

İçeriğinde bulunan vitaminler ve protein dolayısıyla hücre yenilenmesini destekler, hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir.

Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır.

Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler.

Varis oluşumunu engellerken varis ve romatizmadan kaynaklanan ağrılar için önerilir.

Kas ve eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

Hemoroit tedavisinde kullanılır.

Son yıllarda pazar tezgahlarında çok sık rastladığımız kudret narı pek çok hastalığı önleyici şifalı bir meyve olarak biliniyor. Mide ve bağırsak başta olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı C vitamini açısından da zengin. Peki, kudret narı nasıl tüketilmeli?

Kudret narı nasıl kullanılır? Nasıl tüketilmeli?

Kudret narını taze meyve olarak tüketmek için bir çatal yardımıyla püre haline gelinceye kadar ezmek gerekiyor. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyip karıştırılır. Kudret narının olumlu etkisini tam olarak alabilmek için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar tüketmek doğru olur. Ancak gün içinde de tüketilebilir.

Kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı doğal, saf bal koyup karıştırın. Ortalama 1 aylık süre civarında kavanozun ağzı kapalı şekilde bekletin. Karışımınız bir miktar sulanmış olacak. Her sabah karıştırıp aç karnına 1 tatlı kaşığı kudret narı macunu tüketin. Kudret narını cilt sorunları için kullanacaksanız da hazırladığınız kavanozdan bir miktar alın ve sorunlu bölgeye uygulayın.

Zeytinyağlı kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı dolusu saf zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Kavanozun kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 6 ay boyunca bekletmeniz gerekiyor. Hazırladığınız karışımı sade olarak ya da içine bal katarak da tüketebilir, kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı kudret narı karışımınızı sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketebilir, cilt sorunları için cildinize uygulayabilirsiniz.