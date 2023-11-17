Kudret narı faydaları nelerdir? Ballı kudret narı macunu nasıl hazırlanır? İşte kalbin ömrünü uzatan şifalı yiyecek

Kudret Narı Faydaları

Kudret narının faydaları çok çeşitlidir. Solunum problemlerinden kabızlığa, kansere karşı koruyucu etkisinden saça kadar birçok alanda vücuda fayda sağlar. Bu durumda kudret narıın faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Erken cilt yaşlanmasını önler.

Sedef hastalığı ve egzama hastalığının tedavisine yardımcı olur.

Güneşin zararlı UV ışınlarından korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilde parlaklık verir.

Kandaki toksinleri temizler.

Sivilceyi azaltır.

Kabızlık problemine iyi gelir.

Solunum problemlerine karşı etkilidir.

Renginden de anlaşılacağı üzere bir kalp dostu olan kudret narı, vücudumuzdaki damarların daha aktif ve uzun ömürlü çalışmasını sağlıyor.

Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

Karaciğer sağlığı için faydalıdır.

Kan basıncını korur.

Vücuttaki fazla sodyumu emdiği için felç riskini azaltır.

Kalp krizini azaltır.

Uyku düzenini iyileştirir.

Tüketildiğinde vücuttaki enerji seviyesini yükseltir.

Saçın ömrünü uzatmak için kullanılır.

Kaşıntılı ve kuru saç derisinin yumuşamasını sağlar.

Kepeği önler.

Evde Kudret Narı Nasıl Hazırlanır?

Soğuk suda iyice yıkandıktan sonra pişirilebilen kudret narı için ihtiyacınız olan malzemeler;

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Yarım çay kaşığı toz zerdeçal ve tuz

1 limon

1 bardak su

3 kudret narı

Çekirdeklerinden temizlenmiş olası narlar küçük parçalar halinde kesilmelidir. Daha sonra zerdeçal tozu, su ve tuzu ekleyip karışımı 15 dakika bekletin. Daha sonra su eklenir ve diğer malzemeler bir karıştırıcıda eklenir ve karıştırılır. Son aşamada su süzülerek limon suyu ile servis edilir.

Ballı Kudret Narı Ezmesi

Şeker hastaları tarafından tüketilmemesi gereken ballı kudret narı ezmesi birçok rahatsızlığa karşı tercih edilebilir. Ayrıca hamileler, emziren anneler, bala alerjisi olanlar ve adet dönemi olanların bal kudret nar ezmesi tüketmemeleri gerekir.

Ballı kudret narı macunu için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 adet cam kavanoz

500 gram saf – organik bal

1 adet olgun kudret narı

Kudret narı yıkanıp saplarından ayrıldıktan sonra çekirdekleri küçük parçalara bölünür. bir öğütücü veya sebze değirmeni kullanılarak ezilen kudret narı kavanozda bırakılır. Üzerine zeytinyağı ve bal eklenir. 40 gün bekletilen iksir narı macuna dönüşür ve tüketilmeye başlanır.

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