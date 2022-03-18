Kudret narı: Araştırmalara göre bu bitki kanseri ve şeker hastalığını yeniyor!

Keskin tadı ve farklı görünümü ile C vitamini ve protein açısından oldukça zengin olan kudret narı meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kabakgiller familyasına ait tropikal bir meyve olan kudret narı Asya, Karayip Adaları, Amazon havzası, Doğu Afrika gibi yerlerde doğal olarak yetişiyor. Gıda ve ilaç sektöründe kullanılan meyve ve yaprakları mineral ve vitamin bakımından zengin.

İçerisinde ise demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri bulunuyor.

Kadınlarda kısırlık tedavisinde ve karaciğer bozukluklarında iyileştirici olarak kullanılan harika meyve kudret narı mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında da tedavi amaçlı kullanılıyor.

Kudret narı nedir?

Doğu Asya ve Güney mutfağında sıkça kullanılan tropikal kudret narı meyvesi sarı-turuncu pürüzlü kabuklar içerisinde nar tanelerini andıran kırmızı tanelerden oluşuyor.

Kudret Narı bitkisiyle ilgili yapılan araştırmalara göre kansere ve şeker hastalığına karşı çok iyi geldiği ortaya çıktı. Farklı bir çok hastalığa da iyi gelen bu bitkinin nasıl tüketildiği çok önemli.

Sebze insülin olarak bilinen kudret narı bitkisi, Latin Amerika, Afrika ve Asya da çok sık tüketiliyor. Şeker hastalarının kan seviyesini düşürüp normal seyirde tutmayı başaran bu bitki uzak toplumlar tarafından bilinçli bir şekilde tüketiliyor.

Şeker hastalığına nasıl iyi geliyor?

Kudret narının çayı içerdiği yüksek antioksidan sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürüyor. İçtiğimiz normal çay gibi düzenli olarak tüketenler insülin dirençlerinin arttığı yönünde söylemler var. Tabi daha çok tip 2 diyabetli hastalar için önerilmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda kudret narı glikoz metabolizmasına ulaşarak bağışıklık problemlerine de çok iyi geliyor.

Kansere nasıl iyi geliyor?

Kanser günümüzde en çok korkulan hastalıklardan biri ve yaygınlığı artmaya başladı. Hastalıkları veren de şifasını verecek olan da O’dur. Birçok araştırma sonucuna göre kudret narında kanserin yapısına karşı özellikler içerdiği anlaşılmıştır. Kanser hücrelerinin gelişmesini önleyen nadir bitkilerdendir.

Sigara ve kötü hava koşullarında vücudumuzda biriken zehirli maddelerin temizlenmesini de sağlayan Kudret narı, bağışıklık sistemini onarır ve daha güçlü bir yapıya kavuşturur.

Kudret narı hangi hastalıklara iyi gelir

Kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Kötü kolesterol seviyelerini düşürür

Kudret narı, karaciğeri temizler

Kudret narı, bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Solunum yolu problemlerine iyi gelir

Kabızlığa iyi gelir

Kandaki toksinleri temizler

Kansere karşı koruyucudur

Kudret narının Yan etkisi var mı?

Kudret narı düşük riski oluşturabileceğinden hamileler için önerilmez.

Uzun süre kudret narı çayı içerseniz karaciğerlerinizdeki enzim seviyesi artabilir. Azı karar, çoğu zarar.

Çocuklar için doktor kontrolünde kudret narı çayı tüketilmelidir.

Çok sık tüketilmemelidir.

Kudret narı'nın inanılmaz faydaları

Diyabet Tedavisi ve Kan Şekeri Yönetimi

Bağışıklık Artırıcı

Keskin Görüş

Astım ve Solunum Desteği

Kanserli Hücre Proliferasyonu Engelleyici

Sağlıklı Kolestrol

Kemik ve Cilt Sağlığı

Sindirim Savaşçısı

Kudret narı nasıl tüketilir?

Hastalığı olan veya tedavi olan kişilerin doktoruna sormadan tüketmemesi gereken kudret narı acı tadını bastırmak için macun halinde tüketilebilir.

Kudret narını macun halinde tüketmek için bir adet sarı ya da turuncu renkli kudret narı kırmızı zehir içerikli çekirdeklerinden ayrılır ve parçalar halinde doğranıp cam kavanoza konulur. İçerisine bir su bardağı bal eklenip karıştırılan karışım bir ay boyunca kapalı bir kavanozda bekletilir. Hafif sulu olan karışım sabahları bir tatlı kaşığı tüketilebilir.

Fazla tüketildiğinde mide sorunlarına ve ishale neden olabileceğinden kudret narını fazla tüketmemek gerekiyor.

Kudret narı çayı nasıl yapılır?

Kudret narı birçok aktarda bulunuyor, taze olmasına dikkat edin. Toz halinde alacağınız kudret narını 1 litre kaynar suyun içine 1 veya 2 yemek kaşığı olarak atın. 5-10 dakika arası demleyin ve için. Afiyet olsun.