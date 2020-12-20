"Kuddusi usta", Kocaeli'nde motosikletler için özel tasarım römork üretiyor

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nde, çalıştığı demir çelik fabrikasından emekli olan Kuddusi Kuranel, Köseköy Sanayi Sitesi'nde kurduğu atölyede ürettiği özel tasarım motosiklet römorklarıyla müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Ortaokulu bitirip iş hayatına adım atan Kuranel'in ilk ustası, Almanya'da bir otomotiv fabrikasında çalışan babası oldu.

İşlettikleri traktör servisinde, gurbetçilerin arızalanan otomobillerini tamir ederek işin inceliklerini öğrenen Kuranel, çeşitli fabrikalarda çalıştıktan sonra 2009 yılında demir çelik fabrikasından emekli oldu.

Emeklilik döneminde makine kurma teklifini değerlendirmek üzere Nahçıvan'a giderek 6 ay yurt dışında çalışan Kuranel, daha sonra yurda dönerek Köseköy Sanayi Sitesi'nde iş makineleri ve lift sistemleri üzerine iş yeri kurdu.

İnternette izlediği videodan esinlenerek motosikleti için ürettiği römorkun ilgi görmesi üzerine farklı bir alana yönelen Kuranel, motosiklet tutkunlarının yanı sıra kargo ve kurye şirketleri başta olmak üzere çeşitli iş kolları için özel tasarım römork üretmeye başladı.

- "Fabrikalar, atölyeler benim için üniversite gibi oldu"

Kuranel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı demir çelik fabrikasından 11 yıl önce emekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"İnternette videolar izlerken motosiklet römorkuyla ilgili bazı tasarım ve çizimler gördüm. İlgimi çekti, bu şekilde başladım. Tabii asıl işim bu değil. İş makinesi sektöründeyim ama bu sektör bana artık ağır gelmeye başladı. 'Motosikletle daha fazla nasıl yük taşırız ya da insanlara nasıl faydalı oluruz' düncesiyle bu römorkları yapmaya başladım. 4-5 çeşit modelim var, daha da geliştiriyorum. Daha hafif ama daha sağlam olması için daha güncel üretimler yapmaya çalışıyorum."

Çalışmalarını tek başına sürdüren Kuranel, şöyle devam etti:

"Tornam, otomatik presim, her türlü aletim var. Tekim, yanımda eleman yok çünkü işimi görebilecek eleman bulamıyorum. Bu işi yapabilecek sayılı insan var. Onlar da kendi işiyle meşgul, getiremeyiz. Babam Allah razı olsun, zamanında bizi sıkıştırdı, bunları onun sayesinde öğrendim, geliştirdim. Fabrikalar, atölyeler benim için üniversite gibi oldu. Yaparken kırmadık mı, dökmedik mi? Yaptık ama zararı telafi ettik, daha iyisini yaptık. Bu işi bir nevi hobi olarak yapıyorum. Keşke bu işe meraklı biri gelip de 'Ustam sen ne yapıyorsun? Ben de seninle çalışayım.' ya da bir yatırımcı 'Gel kardeşim, bu işi beraber yapalım, yurt dışına satış yapalım.' dese."

Müşteri portföyünün yüzde 60'ını kurye ve kargo şirketleri, yüzde 40'ını motosiklet tutkunlarının oluşturduğunu aktaran Kuranel, zaman zaman atölyesinde özel isteklere de cevap verdiğini kaydetti.

Kuranel, engelli bir kadın için elektrikli kaykayı modifiye ederek araç geliştirdiğini belirterek, bunun gibi farklı modeller üzerinde de çalıştığını ifade etti.

Zaman zaman yurt dışına da gönderim yaptığını ancak sürekli satış yapabilmesinin kargo maliyeti engeline takıldığını anlatan Kuranel, "Kargo maliyeti yüksek, olmuyor yani yapamıyoruz ama talep var." dedi.