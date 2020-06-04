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Aktüel

KUDAKA’dan KOBİ ihtiyaç tespiti çalışması

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından bölgede faaliyet gösteren işletmelerin mevcut sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla bir çalışma yürütülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:22:30 -
KUDAKA’dan KOBİ ihtiyaç tespiti çalışması

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından bölgede faaliyet gösteren işletmelerin mevcut sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla bir çalışma yürütülüyor.


Çalışma, Ajans tarafından işletmelere yönelik sağlanacak desteklerin etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak ve çalışma kapsamında elde edilen sonuç ve öneriler ilgisine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına raporlanacak.


Ajans, önümüzdeki süreçte işletmelere yalnızca mali destek programları ile değil, aynı zamanda teknik destek, finansman desteği, faizsiz kredi desteği, yönetim danışmanlığı desteği gibi farklı mekanizmalarla da destek sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki tüm işletmeleri çalışma kapsamında hazırlanan ankete katılmaya davet edildi.


Yapılan açıklamada, 26 Haziran 2020 tarihine kadar erişime açık tutulacak olan anketimize https://forms.gle/U66Aad8Sn9cmaTkW9 linkini kullanarak katılabilineceği belirtildi.

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